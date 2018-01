Die US-geführte Anti-IS-Koalition hat Luftschläge gegen Wohnbezirke der Siedlung al-Sha’afa in der syrischen Provinz Deir ez-Zor unternommen, 15 Zivilisten sind dabei ums Leben gekommen, meldet die syrische Nachrichtenagentur SANA.

Die Luftangriffe wurden am Dienstag gegen Häuser von Zivilisten in al-Sha’afa verübt, das unweit der syrischen Stadt Abu Kamal liegt, so die Agentur unter Berufung auf eigene Quellen. Unter den Gestorbenen seien sieben Frauen.

© AP Photo/ via APTV Moskau wirft USA „Zergliederung“ Syriens vor

Es wird auch von Schwerverletzten berichtet, sodass die Zahl der Toten noch steigen kann.

