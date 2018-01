US-General erstaunt: Kiew bittet um Javelins und exportiert zugleich eigene Panzer

Der Ex-Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa, Ben Hodges, hat sich gewundert, dass die Ukraine einheimische Panzer exportiert und zugleich bei den USA um Javelin anfragt. Dies berichtet „The Voice of America“.

Wie der Generalleutnant a.D. selber mitteilte, habe er das Malyschew-Werk in Charkiw besucht. „Ich habe an der anderen Seite des Werkterritoriums eine ganze Reihe von glänzenden neuen Panzern bemerkt“, sagte Hodges bei einem Briefing der US-Kommission für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. „Ich habe gefragt: ‘Was ist das?’ – ‘Das ist für den Export’ – ‘Export? Sie bitten um Javelin, und exportieren selber Panzer?’“, erzählte er weiter.

Hodges zufolge haben die ukrainischen Rüstungsbetriebe die Möglichkeit, richtig gute Technik herzustellen, wobei sich der Staat aber wegen unzureichender Transparenz den Kauf dieser Produkte nicht leisten könne. „Somit kommen wir erneut auf die Tatsache zu sprechen, wie die Struktur ihrer Wirtschaft gestaltet ist und wie die Parlamentsaufsicht funktioniert“, so der General a.D. abschließend.

Das Malyschew-Werk Charkiw stellt Panzer Oplot her. Obwohl dieser Panzer in der Ukraine als „Panzer des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet wird, stellt er Experten zufolge in Wahrheit eine veränderte Version des sowjetischen T-80-Modells dar. Das Werk hat den noch im September 2011 geschlossenen Vertrag mit Thailand über die Lieferung von 49 Panzern des Typs T-84 bislang nicht erfüllt.