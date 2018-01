USA in Bildung „bewaffneter Opposition“ in Syrien involviert – Versöhnungszentrum

In Syrien wird in nächster Zeit ein Durchbruch von Kämpfergruppen aus der von den USA kontrollierten Zone von Al-Tanf in Richtung Norden und Nordosten erwartet. Dies teilte das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien mit.

„Laut Angaben von syrischen Flüchtlingen, denen es gelingt, die von den USA kontrollierte Zone von Al-Tanf zu verlassen, wird in nächster Zeit ein Durchbruch von anderen Kämpfergruppen aus dem Gebiet von Al-Tanf in Richtung Norden und Nordosten erwartet“, heißt es in der Mitteilung.

© AP Photo/ Militant Photo Syrische Armee entdeckt europäische Waffen bei Terroristen

Das Hauptziel der Terrorgruppen sei es demnach, „Sabotage- sowie Terrorakte in den Provinzen Damaskus , Homs und Deir ez-Zor zu unternehmen, um die Kräfte der syrischen Truppen zu fesseln und auf sich zu ziehen, die mit der Vernichtung des,Kesselsʻ der Terroristen der,Dschabhat an-Nusraʻ (Al-Nusra-Front) in der Provinz Idlib beschäftigt sind“.

„Diese Fakten veranschaulichen die reale Involviertheit der USA in die Vorbereitung und Formierung“ einer „bewaffneten Opposition“ aus den durch syrische Truppen zerschlagenen Pro-IS-Gruppierungen aller Arten. Diese „bewaffnete Opposition“ solle von den USA kontrolliert werden und ihr Ziel sei es, den Friedensprozess in Syrien zu behindern.

Laut dem russischen Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien hat am 24. Januar die syrische Militärpatrouille bei Al-Tanf zwei Geländewagen und fünf Terroristen in Syrien vernichtet.