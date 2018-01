„Zeichen von Hilflosigkeit“ – Russisches Außenministerium bewertet neue US-Sanktionen

Laut einer Stellungnahme des russischen Außenministeriums wird die neue Sanktionskampgange Washingtons gegen Russland nur zu Verlusten amerikanischer Unternehmen selbst führen und ist im Prinzip nichts anderes, als ein Zeichen der eigenen Hilflosigkeit.

„Washingtons Strategen sollten endlich darüber nachdenken, dass mit der sinnlosen Sanktionskampagne, die ihnen keine Ergebnisse gebracht hat und auch in Zukunft nicht bringen wird, (…) sie nur der ganzen Welt ihre Hilflosigkeit demonstrieren“, so das russische Außenministerium.

Die Vereinigten Staaten würden die angebliche Beteiligung Russlands an der Krise in der Ukraine nur als einen Vorwand dazu nutzen, um weitere Sanktionen zu verhängen und weiterhin politischen und wirtschaftlichen Druck auf Russland auszuüben.

„Wenn die US-Behörden es vorziehen, wirtschaftliche und andere Bindungen mit Russland abzubrechen, so ist es ihr Recht, so wie wir uns auch das Recht vorbehalten, darauf entsprechend zu reagieren", heißt es weiter in der Stellungnahme.

Das Außenministerium bemerkte zudem, dass Washington anscheinend immer noch in den Illusionen schwebe, dass Russland durch irgendwelche Sanktionen erschreckt, zum Ändern seines politischen Kurses gezwungen oder zum Aufgeben seiner nationalen Interessen gebracht werden könne.

Am Freitag hatte das US-Finanzministerium erneut seine antirussischen Sanktionen ausgeweitet.