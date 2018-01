Poroschenko ruft zu „Koalition gegen Russland“ auf – Moskau reagiert

Was steckt hinter den jüngsten Aufrufen des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko an europäische Länder, eine Koalition gegen Russland zu gründen? Davon berichteten die russischen Parlamentsabgeordneten dem Sender RT.

Aleksej Tschepa, der stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses in der Staatsduma (russisches Parlamentsunterhaus), sagte dem Sender, Poroschenko wolle mit solchen Appellen Geld von der EU erhalten.

© AP Photo/ Markus Schreiber Poroschenko verheimlichte Deutschland-Geschäfte - Medien

„Dahinter steckt der einfache und banale Wunsch, an Geld zukommen. Das einzige heute ertragbringende Geschäft der Ukraine ist Russophobie. Mit diesem Thema will Poroschenko der EU und dem Internationalen Währungsfonds immer beweisen, dass die Ukraine gegen etwas Böses kämpft. Und das ist ihr Beitrag für die gemeinsame Sache“, so Tschepa.

Er merkte an, Kiew wolle die Probleme im Osten der Ukraine nicht lösen, erhebe aber ständig Vorwürfe gegen Russland, um von der EU Geld zu kassieren.

„Die EU legt dort immer Geld wie für ein schwarzes Loch an und erleidet Verluste wegen der Sanktionen. Und das alles passiert zugunsten der ukrainischen Regierung, die wiederholt zu einem Unsinn aufruft“, so Tschepa.

Mehr zum Thema: Lawrow nennt Maidan-Revolution Schande Europas

Laut Sergej Zekow, dem Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im russischen Föderationsrat (Parlamentsoberhaus), tritt Poroschenko aus Verzweiflung mit solchen Aufrufen auf.

© Sputnik/ Natalia Seliverstova Mit falschem Pass auf die Malediven? Brisante Infos über Poroschenko durchgesickert

„Ich bin der Ansicht, Poroschenko tritt aus Verzweiflung mit solchen Erklärungen auf, da er keine Unterstützung seitens der EU spürt. Zuvor hatte er gesagt, Russland habe der Ukraine einen Hybridkrieg erklärt. Und jetzt beginnt er, Europa Angst zu machen. Das alles zeugt von großen Problemen in Poroschenkos Politik. Er sieht, dass seine Präsidentschaft zu Ende geht, und die Ergebnisse sind traurig“.

Zekow fügte hinzu, man werde den Vorschlag des ukrainischen Präsidenten kaum ernstnehmen.

„Wir sehen, dass immer mehr EU-Länder verstehen, dass man vor allem mit Russland zusammenarbeiten muss“, so der Politiker.

Zuvor hatte Poroschenko am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos europäische Länder zu einer Vereinigung gegen Russland und zur Gründung einer „neuen Koalition“ aufgerufen.