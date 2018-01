Zuvor hatten SDF die Zerstörung mehrerer türkischer Drohnen gemeldet.

Am 20. Januar hatte der türkische Generalstab die Militäroperation „Olivenzweig" gegen die kurdischen Einheiten in der syrischen Stadt Afrin angekündigt. Der türkische Ministerpräsident Binali Yıldırım hatte am vergangenen Sonntag auch die Bodenoffensive in Afrin angekündigt. Die türkischen Truppen werden dabei von der oppositionellen „Freien syrischen Armee" unterstützt.