Wie Puigdemont zum Katalonien-Chef gewählt werden darf – Verfassungsgericht klärt auf

Wie die Zeitung betont, soll sich Puigdemont zurzeit in Belgien aufhalten. Laut Gerichtsentscheidung soll er bei der Tagung des katalanischen Parlaments persönlich anwesend sein, um zum Regionalpräsidenten gewählt zu werden.

© REUTERS/ Albert Gea Katalonien soll aus der Ferne regiert werden

Die vorgezogene Parlamentswahl in Katalonien fand am 21. Dezember 2017 statt. Die Befürworter der Unabhängigkeit der autonomen Gemeinschaft bekamen erneut die absolute Stimmenmehrheit. Die Neuwahl war erforderlich geworden, nachdem das Regionalparlament am 27. Oktober 2017 eine Resolution über die Verkündung einer unabhängigen Republik gebilligt hatte.

Darauf hatte der spanische Senat (das Parlamentsoberhaus) die Bitte von Madrid über das Inkrafttreten des zuvor noch nie angewandten Artikels 155 der Verfassung des Königreichs genehmigt und die Einschränkung der Selbstverwaltung von Katalonien bewilligt. Nach der Durchsetzung dieses Artikels wurde der Beschluss gefasst, den katalanischen Regierungschef und die Mitglieder seiner Regierung ihrer Ämter zu entheben. Darüber hinaus wurde das katalanische Parlament aufgelöst sowie neue autonome Wahlen angekündigt. Puigdemont hatte sich danach nach Belgien abgesetzt.