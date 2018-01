USA „unfair behandelt“: Trump klagt über EU-Handelspolitik

„Ich habe viele Probleme mit der Europäischen Union, und das kann in etwas Größeres in dieser Hinsicht, in der Hinsicht des Handels münden. Die Europäische Union ist gegenüber den Vereinigten Staaten in Bezug auf den Handel sehr unfair”.

Trump behauptet, es sei äußerst schwierig für die amerikanischen Waren, auf den europäischen Markt zu gelangen, während die europäischen Waren „ohne Steuern oder mit sehr geringen Steuern” verkauft werden.

„Das ist sehr ungerecht”, so Trump.

Der US-Präsident betonte, dass auch andere Länder gegenüber den USA unfair seien. Konkrete Länder nannte er dabei nicht.

© AP Photo/ Andy Wong Trump zu Handelskrieg mit China bereit

Demnach hätte Washington anstelle von London eine härtere Haltung im Falle beim EU-Austritt bezogen.

Zuvor hatten die USA offiziell ihre Besorgnis auch über die chinesische Handelspolitik geäußert. Am 19. August 2017 leitete der US-Handelsvertreter Robert Lighthizer im Auftrag von Trump eine Untersuchung wegen „Diskriminierung und Einschränkung” des amerikanischen Handels durch die chinesische Regierung ein.