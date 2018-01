Putin schenkt Netanjahu Brief Schindlers

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu einen Original-Brief des deutschen Unternehmers Oskar Schindler übergeben, der während des Zweiten Weltkriegs mehr als 1000 jüdische Zwangsarbeiter vor der Ermordung in Vernichtungslagern rettete.

© Sputnik/ Mikhail Klimentiew Putin spricht über Weltherrschaft

Netanjahu war zuvor im Rahmen eines eintägigen Besuchs in Moskau eingetroffen. Laut seiner Pressesprecherin war der israelische Premier über das Geschenk sehr berührt. Er habe verprochen, den Brief an die größte Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem weiterzugeben.

Der deutschmährische Unternehmer Oskar Schindler bewahrte während des Zweiten Weltkriegs gemeinsam mit seiner Frau etwa 1200 bei ihm angestellte jüdische Zwangsarbeiter vor der Ermordung in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten. Seine Geschichte wurde 1993 vom US-Regisseur Stephen Spielberg verfilmt („Schindlers Liste“).