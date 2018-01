„Betrug vergibt man nie“: Putin warnt Vertrauensleute vor Präsidentenwahl

„Bitte bei Ihren Treffen mit Bürgern in keinem Fall Versprechen geben, von denen wir nicht wissen, wie sie erfüllt werden sollen“, sagte Putin am Dienstag bei einer Besprechung mit seinen Vertrauenspersonen in Moskau. „Ich selbst tue das nie und bitte auch Sie, sehr akkurat damit umzugehen.“

Alle Versprechungen müssten verifiziert, durchkalkuliert und realisierbar sein; da seien Verantwortungsbewusstsein und Aufmerksamkeit gefragt.

„Denn Menschen können alles vergeben, nur nicht Betrug.“

Die nächste Präsidentschaftswahl in Russland ist für den 18. März angesetzt. Der langjährige Amtsinhaber Putin kündigte im Dezember seine erneute Kandidatur an. Die Umfragen sehen ihn als einen haushohen Favoriten.

Putin hatte bereits 2000, 2004 und 2012 die russische Präsidentschaftswahl gewonnen. Bei einem Wahlsieg im nächsten Jahr würde der jetzt 65-Jährige das Amt des Staatschefs bis 2024 bekleiden.