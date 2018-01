Schoigu zieht Fazit von Syrien-Einsatz: So viele Marschflugkörper erreichten ihr Ziel

Russische strategische Langstreckenbomber der Typen Tu-160 und Tu-95MS haben während ihres zweijährigen Einsatzes in Syrien 66 Marschflugkörper auf Terroristen-Ziele abgefeuert. Das sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag auf einer Konferenz, die dem Fazit des russischen Militäreinsatzes in Syrien gewidmet war.