Taliban bedrohen 70 Prozent von Afghanistans Territorium - Medien

Die Taliban würden 14 Gebiete kontrollieren sowie in 263 anderen regelmäßig Aktivität zeigen. Die Stärke der Taliban sei heute deutlich höher als früher, so BBC.

In den Gebieten, in denen die Taliban eine aktive und offene Präsenz demonstrierten, würden die Terroristen Positionen der afghanischen Regierung attackieren. Diese Anschläge können variieren: von Angriffen einer großen organisierten Gruppe auf Militärstützpunkte bis hin zu Angriffen von Einzelkämpfern auf Militärkonvois und die Polizei.

Wie BBC ferner berichtet, würden die Angriffe auch mit verschiedener Häufigkeit ausgeführt.

Am 27. Januar hat ein Selbstmordattentäter ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in der afghanischen Hauptstadt Kabul in die Luft gesprengt. Dutzende Menschen seien bei dieser Explosion am Samstag gestorben, mehr als hundert weitere hätten Verletzungen erlitten. Die Verantwortung dafür hätten die Taliban übernommen.