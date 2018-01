„Terminatoren“ im Dienst der russischen Armee – Lieferdatum festgelegt

Die erste Partie von neuen Kampfunterstützungsfahrzeugen vom Typ „Terminator“ (russische Abk. BMPT) soll bereits im März oder April dieses Jahres an die russische Armee übergeben werden. Das verlautete aus dem Pressedienst der russischen Maschinenbaufirma „Uralwagonsawod“ am Mittwoch. Der ganze Vertrag wird erst Anfang 2019 erfüllt sein.

© Foto: Russian Defence Ministry So viele Waffen sind in der russischen Armee modern – Schoigus Zwischenbilanz

Hierbei soll es sich um den ersten Vertrag zur Lieferung dieser Maschinen an die russischen Streitkräfte handeln. Zuvor seien sie ausschließlich für den Export bestimmt gewesen. Indes wird die konkrete Zahl der an die russische Armee zu liefernden „Terminatoren“ nicht genannt.

Wie ein Sprecher des Betriebes am Mittwoch gegenüber Medien sagte, erfolgt der Zusammenbau zurzeit in Nischni Tagil im mittleren Ural, rund 140 Kilometer nördlich von Jekaterinburg. Die Maschinen stünden am „Fließband“.