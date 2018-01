Zum Islam konvertiert: AfD-Politiker sorgt für Überraschung

Wie der Politiker im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung sagte, will er in der nächsten Woche aus der Kirche austreten.

Den radikalen Wandel in seinem Bewusstsein erklärte Wagner mit den Veränderungen in der Kirche, die mit seinem Verständnis nicht mehr übereinstimmten. Das seien die Haltung der Kirche zur AfD, die „Ehe für alle“ und die Teilnahme von Pfarrern und Kindern am Christopher Street Day – der jährlichen Gay-Pride-Parade – in Berlin.

Ein Russland-Besuch im November 2015 habe ihm zu seiner endgültigen Entscheidung verholfen. „Muslime habe ich als offene und ehrliche Menschen kennen gelernt“, so Wagner. Er habe am 29. Oktober 2017 das Glaubensbekenntnis in einer Moschee in Russland gesprochen und den Namen Ahmad angenommen. Seinen Religionswechsel habe er aber zunächst für sich behalten, so Wagner.

Wagner hat inzwischen seine Parteiämter niedergelegt, will aber Mitglied der AfD bleiben.