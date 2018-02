Abfangmanöver durch Su-27 über Schwarzem Meer: US-Marine veröffentlicht neue VIDEOs

„Diese Videos zeigen das Manöver der russischen Su-27 um die EP-3 herum in einer unmittelbaren Nähe und in unterschiedlichen Positionen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des US-Marinekorps in Europa und Afrika.

Das russische Flugzeug soll sich der amerikanischen Maschine bis auf fünf Fuß (circa 1,5 Meter) genähert haben. Die Annährungsgeschwindigkeit sei als „übermäßig“ bezeichnet worden.

Am Montag hatte das russische Verteidigungsministerium das Abfangen eines US-Aufklärungsflugzeugs des Typs EP-3E Aries II durch einen russischen Kampfjet Su-27 über dem Schwarzen Meer bekannt gegeben. Die Luftabwehrsysteme hatten der russischen Militärbehörde zufolge auf ein unbekanntes anfliegendes Luftziel reagiert. Die Su-27 hatte sich dem US-Flieger bis auf eine „sichere Entfernung“ genähert, so das Verteidigungsministerium am Montag. Das Pentagon hatte das Abfangmanöver seinerseits allerdings als „gefährlich“ bezeichnet.