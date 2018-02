„Gespenst des KGB spukt immer noch im Kongress “ – Simonjan

Der republikanische US-Kongressmann Adam Kinzinger hat in einer Sendung des TV-Senders CNN am Mittwoch mitgeteilt, dass in Russland so genannte „ KGB-Fabriken“ existieren würden. Diese Äußerung hat die Chefredakteurin der russischen Auslandssender Sputnik und RT, Margarita Simonjan, kommentiert.