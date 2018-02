Lawrow besorgt: Einige Länder nicht mehr immun gegen Nazi-Virus

Die Immunität gegen das „Nazi-Virus“ ist laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in einigen Ländern schwächer geworden. Besondere Besorgnis rufe die Situation in der Ukraine hervor, wo Neonazis und Radikale die Schwingen entfaltet hätten.

„Bedauerlicherweise ist die Immunität gegen das Nazi-Virus in einigen Ländern deutlich schwächer geworden. Heutzutage sind wir Zeuge davon, dass unsaubere Versuche unternommen werden, die Geschichte zu verfälschen, Befreiungssoldaten zu verleumden, sich Methoden zum Reinwaschen von Nazis und ihren Lakaien auszudenken“, sagte Lawrow am Donnerstag bei einer Gedenkfeier anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges der Roten Armee in der Schlacht von Stalingrad.

Als wichtigste Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg bezeichnete er das Bewusstsein der Notwendigkeit, alles zu tun, um eine Wiederholung von derartigen Tragödien in Zukunft zu verhindern.

„Wir dürfen nicht vergessen, zu welchen katastrophalen Folgen das Streben nach der Weltherrschaft führen kann, basierend auf der Überzeugung der eigenen Ausschließlichkeit“, so der Chefdiplomat.

Die Schlacht von Stalingrad ist eine der bekanntesten Schlachten des Zweiten Weltkrieges. Die Vernichtung der 6. Armee von Feldmarschall Paulus am 2. Februar 1943 galt als psychologischer Wendepunkt des im Juni 1941 vom Deutschen Reich begonnenen Deutsch-Sowjetischen Krieges.