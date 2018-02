Bei Wahlniederlage: Putin verrät „Zukunftspläne“

Was wird Wladimir Putin tun, sollte er im März 2018 nicht wiedergewählt werden? Der russische Präsident hat am Donnerstag seine ziemlich überraschenden „Zukunftspläne“ verraten.

Am Donnerstag besuchte Putin das Werk „Rostselmasch“ in Rostow am Don, in dem Landmaschinen hergestellt werden. Dabei probierte er einen Simulator aus, der einen Mähdrescher in verschiedenen Betriebsbedingungen imitierte.

„Gegebenenfalls werde ich nach dem 18. März als Mähdrescherfahrer arbeiten“, scherzte Putin.

Zuvor hatte Putin die Landwirtschaft als Lokomotive für die Entwicklung der Wirtschaft seines Landes bezeichnet. Russland entwickelt sich laut Landwirtschaftsminister Alexander Tkatschow zum größten Getreideexporteur der Welt. Im November vergangenen Jahres hatte die Zeitung „The Wall Street Journal“ von einer Rekord-Weizenernte in Russland berichtet – 83 Millionen Tonnen in einer Saison.