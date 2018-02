Von frustriert bis verwundert: Hitzige Diskussion um GroKo-Verhandlungen

Es scheint Licht am Ende des Tunnels: Union und SPD sind sich bei den Koalitionsverhandlungen – wenig überraschend – in wichtigen Punkten einig geworden. Die Reaktionen in der Bevölkerung sind teils frustriert, teils verwundert. Und was sagen Berliner Bundestagsabgeordnete, die nicht an den Gesprächen beteiligt sind?