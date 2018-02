Russland-Untersuchung: Trump gibt geheimes Memo frei

Trump hat die Veröffentlichung des geheimen Memorandums am Freitag genehmigt. Das Memo bezieht sich auf die Ermittlungen zu einer angeblichen Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahl 2016 und ist laut Medien eine Zusammenfassung von streng geheimen Dokumenten, die die US-Geheimdienste vorgelegt haben.

In den Dokumenten ist laut „The Wall Street Journal“ die Rede von einer Beobachtung der Ausländer, die der Spionage verdächtigt sind, sowie von geheimen Befehlen und Anordnungen des US-Justizministeriums.

"Das Memo wurde an den Kongress geschickt, es wurde freigegeben. Der Kongress wird tun, was immer er tun will. Aber ich denke, es ist eine Schande, was in unserem Land passiert ist", so Trump, als er nach seiner Meinung zu dem Dokument gefragt wurde. "Viele Menschen sollten sich für sich selbst schämen", so Trump weiter.