Pentagons Geständnis: Keine Beweise für Sarin-Einsatz in Syrien

Mattis wolle laut AP Berichte von Rebellen und Menschenrechtsgruppen über einen Einsatz des geächteten Giftgases nicht zurückweisen. Die US-Regierung bemühe sich nun um Beweise dafür.

Mehr zum Thema: Giftgas-Angriffe in Syrien: US-Professor findet Fehler im UN-Bericht

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour Aus diesem Grund wollen USA kein neues Organ zu C-Waffen-Einsätzen - UN-Botschafter

Der Pentagon -Chef behauptete außerdem, dass die syrische Regierung angeblich Chlorgas im Bürgerkrieg eingesetzt habe. Der syrische Präsident Baschar al-Assad bestreitet jedoch, dass seine Armee chemische Waffen verwendet habe.

Am 23. Januar hatte Russland die Bildung eines neuen internationalen Ermittlungsorgans zu C-Waffen-Einsätzen initiiert und den entsprechenden Resolutionsentwurf vorgelegt, der von den USA abgelehnt wurde. Laut dem russischen UN-Botschafter Wassili Nebensja zeugt dies davon, dass Washington keinen professionellen und unabhängigen Mechanismus bilden will.

Mehr zum Thema: „Kein Bombenabwurf aus dieser Distanz“: Russland widerspricht UN zu Giftgasangriff

© AFP 2018/ Jim Lopez Syrisches „C-Waffen-Dossier“ noch vor Ende der Ermittlungen erstellt?

Im Oktober hatte der gemeinsame Mechanismus der OPCW und der Uno dem Weltsicherheitsrat für die Untersuchung von Chemiewaffeneinsätzen in Syrien seinen Bericht zu den Giftgasangriffen in Chan Scheihun am 4. April sowie am 15. und 16. September in Umm Hausch vorgelegt. Die Experten waren zu dem Schluss gekommen, dass im ersten Fall die syrischen Regierungstruppen Sarin und im zweiten Fall die IS-Terroristen Senfgas eingesetzt hätten.

Die russische Seite ist indes überzeugt, dass sich der Bericht auf zweifelhafte Fakten stütze.