Berlin: Nordkorea nutzt Botschaft für Waffenbeschaffung und Atomprogramm - BfV

Nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) nutzt Nordkorea seit Jahren seine Botschaft in Berlin, um High-Tech-Bestandteile für sein Raketen- und Atomwaffenprogramm zu beschaffen. Das hat der Präsident des BfV, Hans-Georg Maaßen, in der NDR-Dokumentation "Nervenkrieg um Nordkorea - Was treibt Kim Jong Un?" bestätigt.