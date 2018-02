Türkische Regierung droht mit Angriff auf US-Truppen in Syrien

Nach der Weigerung der USA, ihre Truppen aus dem nordsyrischen Manbidsch abzuziehen, warnt die Regierung in Ankara, dass in der Region operierende amerikanische Armeeangehörige Ziel eines neuen türkischen Militäreinsatzes werden können.

Die US-Hilfe für die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG belastet seit Monaten die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei, die die YPG als einen Arm der dort verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK ansieht. Ende Januar forderte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die USA auf, ihre Truppen aus Manbidsch abzuziehen. Das US-Militär lehnte dies ab.

„Wenn die Terroristen (YPG – Red.) Manbidsch nicht verlassen, werden wir in dieser syrischen Region sowie östlich des Euphrat eine Militäroperation beginnen“, kündigte der türkische Vizepremier Bekir Bozdag am Sonntag an.

„Dabei werden jene US-Armeeangehörige, die die YPG-Uniform tragen, eines der Ziele unserer Operation sein“, so Bozdag in einer Sendung des Senders CNN Turk.

Die türkische Armee hatte am 20. Januar eine Offensive gegen die YPG-Stellungen in der syrischen Region Afrin gestartet. Nach Angaben der Uno hat die „Operation Olivenzweig“ schon in den ersten Tagen mehreren Zivilisten das Leben gekostet.

Rund 6000 Menschen mussten aus dem Kriegsgebiet fliehen.

Die syrische Regierung verurteilt den türkischen Einmarsch. Russland, das in den vergangenen Jahren die syrischen Truppen im Kampf gegen die Terrormilizen IS und die al-Nusra-Front militärisch unterstützt hat, mahnte alle Konfliktparteien zu Zurückhaltung.