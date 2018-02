Neues Video zeigt Abschuss der russischen Su-25 über Syrien - Pilot springt ab

Eine russische Su-25 ist am Samstagnachmittag über einer Zivilisten-Schutzzone in Syrien abgeschossen worden. Dieses Video zeigt, wie der Kampfjet vom Himmel geholt wird und der Pilot sich mit einem Fallschirm zu retten versucht. Noch am selben Tag greift das russische Militär die Gegend massiv mit Präzisionswaffen an.