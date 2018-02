„Gesandte des gesunden Verstandes“: Krim-Politiker loben Besuch von AfD-Abgeordneten

„Wir verstehen natürlich, dass diese Delegation unsere Republik bewusst besucht hat und Beziehungen zu unserem Land aufbauen will“, sagte Wladislaw Ganshara, Abgeordneter des Regionalparlaments der Krim, im Gespräch mit RT. „Ich glaube, nach vier Jahren bewertet man in der Welt und in der Europa häufiger neu, was auf der Krim passiert ist… Wenn ausländische Delegationen uns besuchen, sehen sie, dass sich die Region entwickelt und dass hier Menschen leben, die 2014 eine bewusste Entscheidung getroffen hatten“.

Der Vizechef des Ausschusses für Angelegenheiten der Ethnien in der russischen Staatsduma (Parlamentsunterhaus) Ruslan Balbek hat gegenüber RT die eingetroffenen AfD-Landtagsabgeordneten als „Gesandte des gesunden Verstandes“ bezeichnet.

„Der Wunsch, sich mit dem Leben der Halbinsel vertraut zu machen und mit den Spitzenpolitikern der Republik zu unterhalten, ist eine unbestreitbare Tatsache, die vom Interesse deutscher Unternehmen und einiger politischer Kräfte für die Zusammenarbeit mit Russland zeugt, unter anderem auf der Krim“, sagte Balbek, der in der Staatsduma die Krim repräsentiert.

© Sputnik/ Sergey Malgavko Ukrainischer Botschafter in Berlin droht deutschen Parlamentariern

Die Krim-Politiker unterstützten auch die kritische Haltung der AfD-Landtagsabgeordneten zu den EU-Sanktionen gegen Russland . Ganshara sagte dem Sender, in Europa verstehe man, dass die Sanktionen in erster Linie Europa Schaden zufügen würden. Balbek ist der Ansicht, von den Sanktionen sei am meisten die deutsche Wirtschaft betroffen, und eine weitere Verschärfung der Sanktionen werde zu einem schweren Schlag für Deutschland.

„Genau dieser Wunsch, das Leck in den Beziehungen zwischen Russland und Deutschland abzudichten, hat die deutsche Delegation auf die Krim gebracht“, so Balbek.

Am Samstag war eine Delegation mit Vertretern von drei deutschen Länderparlamenten auf der Krim eingetroffen. Die Delegation, der neun Mitglieder der „Alternative für Deutschland“, Landtagsabgeordnete aus Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, angehören, werde auf der Halbinsel bis zum 9. Februar weilen.

Die Krim war nach dem Referendum im März 2014 eine russische Region geworden, wobei 96,77 Prozent der Wähler der Republik Krim und 95,6 Prozent der Einwohner von Sewastopol dafür gestimmt hatten. Die Behörden der Krim haben das Referendum nach dem Staatsstreich in der Ukraine im Februar 2014 durchgeführt. Die russische Staatsführung hat mehrmals erklärt, dass die Einwohner der Krim demokratisch und in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und der UN-Charta für die Wiedervereinigung mit Russland gestimmt hatten. Laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist die Krim-Frage „endgültig gelöst“.