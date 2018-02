„Gastarbeiter greifen nach Pfählen“: Ukrainischer General droht Polen mit Aufstand

„Die Geschichte muss man kennen, aber Rechnungen begleichen darf man nicht", ist sich Kusmak sicher.

Warschau erinnere Kiew immer wieder an das Massaker von Wolhynien und die Tätigkeit der Anführer der Ukrainischen Aufständischen Armee (OUN-UPA, Organisation der ukrainischen Nationalisten, die unter anderem für ethnische Säuberungen während des Zweiten Weltkrieges verantwortlich ist — Anm. d. Red.), Stepan Bandera und Roman Schuchewitsch. Allerdings könne die Ukraine Polen auch an bestimmte historische Ereignisse erinnern, sei es vor 100, 200 oder 1000 Jahren gewesen, sagte er und rief dazu auf, sich keine Sorgen über das Schicksal der 1,2 Millionen Ukrainer zu machen, die zurzeit in Polen leben würden.

© REUTERS/ Kacper Pempel Warum das umstrittene Holocaust-Gesetz einen Keil zwischen Polen und der Ukraine treibt

„Das ist ja die 5. Ukrainische Front, die sich nach Polen begeben hat", sagte er in Anspielung an Großverbände der Roten Armee, in der es während des Zweiten Weltkrieges vier Ukrainische Fronten gegeben hatte. „Ihnen wird nichts passieren. Sie werden nach Pfählen greifen, wenn wir uns an alle Kosaken erinnern werden, die von Lwiw bis Kiew erhängt wurden", äußerte der Ex-Minister.

Der polnische Senat (Oberhaus) hat am Mittwoch Novellen zum Gesetz über das Institut für Nationales Gedenken unterstützt, die unter anderem die strafrechtliche Verfolgung für das Leugnen von Verbrechen ukrainischer Nationalisten und für Äußerungen über eine Unterstützung der Nazis durch Polen vorsehen. Die Ukraine bezeichnete das Dokument als „unobjektiv" und „absolut unannehmbar".