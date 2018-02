Sacharowa rät zu Doping-Kontrolle von IOC-Mitgliedern

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat die jüngste Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) kommentiert, keine Einladungen für 15 russische Sportler und Trainer zu den Olympischen Spielen in Pyeongchang auszusprechen.

„Wie es in der IOC-Erklärung heißt, hat die Entscheidung des Sportgerichts den Verdacht nicht revidiert. Die Kommission hat nicht genug Sicherheit, dass diese 13 Sportler tatsächlich sauber sind. Nach solchen Erklärungen stellt sich die Frage: Ist es nicht an der Zeit, einen Dopingtest bei den IOC-Mitgliedern durchzuführen?“, schrieb Sacharowa in ihrem Facebook-Account.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass das Internationale Olympische Komitee laut seiner offiziellen Erklärung die Einladung von 13 russischen Sportlern und zwei Coachs zu den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pyeongchang abgelehnt habe.

Am Donnerstag hob der Internationale Sportgerichtshof CAS die vom IOC verhängten lebenslangen Olympiasperren gegen 28 russische Wintersportler auf. Das Olympische Komitee Russlands (OKR) bat vor diesem Hintergrund das IOC, individuelle Einladungen für 15 russische Vertreter (13 Sportler und zwei Trainer) auszusprechen.