Eine Tonne Sprengstoff vor russischer Botschaft in Kabul entdeckt

In Afghanistan ist offenbar ein schwerer Anschlag auf die russische Botschaft vereitelt worden. Nach Sputnik-Informationen wurde in der Nähe der diplomatischen Vertretung ein mit fast einer Tonne Sprengstoff im TNT-Äquivalent beladenes Fahrzeug entdeckt.

Es liegen Angaben vor, dass in der Nähe der Botschaft eine Auto-Attacke doch verübt worden sein soll. Ein offizieller Kommentar der Botschaft dazu liegt Sputnik bislang nicht vor.

© AFP 2018/ Wakil Kohsar

In den letzten Monaten waren in Kabul gleich mehrere Terroranschläge verübt worden. Ende Januar hatte ein Selbstmordattentäter einen mit Sprengstoff beladenen Rettungswagen im diplomatischen Viertel in Vazir-Akbar-Khan in die Luft gesprengt. Bei dem Anschlag waren 103 Menschen ums Leben gekommen und weitere 235 verletzt worden. Die Verantwortung für die Tat hatte die radikalislamische Bewegung Taliban übernommen.