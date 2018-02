Erdogan: US-Militärpräsenz in Syrien richtet sich gegen Türkei, Russland und Iran

Nach dem Sieg über die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) ist die Militärpräsenz der USA in Syrien aus der Sicht des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen die Türkei, Russland und den Iran gerichtet.

© AP Photo/ Lefteris Pitarakis Erdogan scheitert mit Blitzkrieg in Syrien

„Man fragt uns, wann wir unsere Operation in Syrien beenden. Und habt ihr (die USA – Anm. d. Red.) schon Afghanistan und den Irak verlassen?“, fragte Erdogan bei seiner Rede vor dem Parlament am Dienstag. „Ihr sagt, dass es den IS nicht mehr gibt. Warum bleibt ihr denn dort? Also habt ihr wohl Pläne gegen die Türkei, den Iran, und womöglich auch gegen Russland.“

Die Türkei werde nicht zurückweichen, bis der Terror ihre Sicherheit nicht mehr gefährde.

Im vergangenen Januar hatte der türkische Generalstab die Operation „Olivenzweig“ gegen kurdische Stellungen im syrischen Afrin eingeleitet.