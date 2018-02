Wie russische Panzerbüchsenschützen nun Panzer-Schutz täuschen können

Laut der Mitteilung wurde bei speziellen Übungen unter anderem der von Offizieren der Einheit für Gefechtsausbildung erarbeitete Algorithmus für das Vorgehen von Panzerbüchsenschützen einen Monat lang trainiert.

Dazu gehöre auch die „sogenannte Gruppenbekämpfung eines Ziels“. Demnach sollen Militärangehörige in der erforderlichen Distanz zum Ziel heimlich in Stellung gehen und zwei Schüsse auf denselben Punkt an einem Panzer in einem Intervall von ein bis drei Sekunden abgeben, heißt es.

Nach dem Erkennen einer Bedrohung für Panzer feuert nämlich sein aktiver Schutzkomplex mehrere Metallsplitter einem Geschoss, einer Rakete oder einer Panzergranate entgegen ab.

Auf diese Art und Weise werde eine vorzeitige Zündung ausgelöst, das gegen den Panzer abgefeuerte Geschoss komme vom Kurs ab, womit die Gefahr für die Panzertechnik abgewendet werde. Das Nachlanden des aktiven Schutzkomplexes benötige eine gewisse Zeit – und gerade darauf stütze sich die neue Taktik der Panzerbüchsenschützen.

Der zweite Schuss treffe dann ein praktisch nicht geschütztes Ziel – die Panzerbüchse RPG-7 neutralisiere schon von allein die Reaktivpanzerung und brenne die Panzerrüstung durch.

Bei der Übung seien mehr als 500 Panzerbüchsenschützen von RPG-7 und AGS-17 einsetzt gewesen.