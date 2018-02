Russische Handelsvertretung in Damaskus unter Beschuss

© Sputnik/ Michail Woskresenski Russische Hilfsgüter-Vergabestellen in Damaskus unter Beschuss

Laut den Angaben gibt es keine Toten und Verletzten. Das Gebäude, in dem ein 120-mm-Geschoss eingeschlagen haben soll, sei massiv beschädigt.

„Wir verurteilen entschieden den erneuten Anschlag von Terroristen auf die diplomatische Vertretung der Russischen Föderation in Damaskus. Das ist ein weiteres Glied in der Kette der Verbrechen, die sie in den letzten Tagen gegen die Zivilbevölkerung der syrischen Hauptstadt begangen haben“, hieß es in der Mitteilung.

Das Außenministerium habe die Weltgemeinschaft aufgerufen, zu den Terrorattacken gegen diplomatische Vertretungen Stellung zu nehmen.

© REUTERS/ Bassam Khabieh Damaskus unter Raketenbeschuss – mehrere Zivilisten tot

Die Behörde erinnerte an den Granatwerferbeschuss vom Montag in der Altstadt von Damaskus, der zwei Tote und mehrere Verletzte gefordert hatte. Laut einem Sputnik-Korrespondenten vor Ort wurde das christliche Viertel von Damaskus, darunter zwei Vergabestellen, in denen von russischen Geistlichen – Christen wie Muslimen – nach Syrien gebrachte Hilfsgüter verteilt werden, vom Stadtbezirk Jobar aus beschossen. Die russische interkonfessionelle Delegation wurde in Sicherheit gebracht.

Nach Angaben des Außenministeriums sind in den vergangenen zwei Tagen insgesamt mindestens zehn Menschen durch Granatwerferbeschuss getötet worden.