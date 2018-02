Lawrow: USA peilen Aufteilung Syriens an

„Es sieht danach aus, dass die USA Kurs auf die Aufteilung des Landes genommen haben. Sie haben einfach die Versprechen zurückgenommen, die sie uns zuvor gegeben hatten, wonach ihr einziges Ziel in Syrien (…) der Sieg über den IS sei“, sagte Lawrow am Mittwoch.

„Jetzt sagen sie (die USA – Anm. d. Red.), dass sie solange präsent bleiben würden, bis sie sicher seien, dass in Syrien eine nachhaltige politische Regelung begonnen habe, die einen Regimewechsel zur Folge haben werde.“

© AP Photo/ APTV Erdogan: Trump geht in Syrien Obamas Weg

Lawrow ist nach eigenen Worten überzeugt: Es gebe konkrete Pläne zur Aufteilung Syriens. „Wir wissen darüber Bescheid und werden uns bei unseren amerikanischen Kollegen erkundigen, wie sie sich das Ganze vorstellen.“