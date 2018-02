Olympia-Hackerangriffe: Westliche Medien planen Vorwürfe gegen Russland – Moskau

Westliche Medien wollen Russland Hackerangriffe auf Portale vorwerfen, die mit den Olympischen Winterspielen in Südkorea zusammenhängen. Das teilt das russische Außenministerium am Mittwoch mit.

„Uns ist bekannt, dass in westlichen Medien Pseudo-Ermittlungen zum Thema einer angeblichen ‚russischen Spur‘ bei Hackerangriffen auf Portale geplant sind, die mit den Olympischen Spielen in Südkorea zusammenhängen“, so die Meldung der Behörde.

Dabei betont das Außenministerium, dass, wie in solchen Fällen üblich, der Öffentlichkeit keine Beweise vorgelegt würden.

„Nicht nur engagierte Medien, sondern auch IT-Unternehmen, die seit langer Zeit enge Beziehungen zu CIA und NSA haben, könnten an dieser antirussischen Kampagne beteiligt sein“, schloss die Behörde.