Darauf zielen die USA in Syrien wirklich ab – Moskau über jüngste US-Aktivitäten

Die jüngsten Handlungen der US-geführten Koalition in Syrien haben laut dem russischen Verteidigungsministerium gezeigt, dass Washington sich die der Arabischen Republik gehörenden Aktiva aneignen will.

„Der jüngste Vorfall demonstrierte erneut, dass das echte Ziel der gesetzwidrigen Präsenz der US-Kräfte in Syrien nicht mehr der Kampf gegen die internationale Terrormiliz ist, sondern die Eroberung und das Festhalten der Kontrolle über die Wirtschaftsaktiva, die ausschließlich der Syrischen Arabischen Republik gehören“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit.

© REUTERS/ Rodi Said Lawrow: USA peilen Aufteilung Syriens an

Die Koalition hatte in der Nacht auf Donnerstag einen Angriff der Proregierungstruppen in Syrien auf einen Stab der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) gemeldet. Die Attacke soll in acht Kilometer Entfernung östlich von der vereinbarten Waffenruhelinie am Euphrat erfolgt sein. Zur Verteidigung der Koalitions- und Partnerkräfte habe die Koalition eigenen Angaben zufolge die attackierenden Kräfte angegriffen, um einen Aggressionsakt gegenüber Partnern, die sich am Kampf gegen die Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) beteiligen, abzuwehren.

Die Medien berichteten unter Berufung auf einen US-Beamten, der anonym bleiben wollte, über etwa 100 getötete Kämpfer der syrischen Regierungskräfte.