Ihm zufolge werden die US-Offiziere von Vertretern des ukrainischen Generalstabs begleitet.

„Zurzeit werden Brigaden der ukrainischen Streitkräfte einer Kontrolle unterzogen, die zum Bestand der operativ-taktischen Gruppierung ‚Donezk’ gehören“, fügte Bassurin hinzu.

© Sputnik/ Igor Maslov Minsker Kontaktgruppe stimmt Abkommen über Entflechtung der Truppen im Donbass ab

Zuvor gab der Bevollmächtige der Volksrepublik Donezk in der Minsker Kontaktgruppe (zur Umsetzung des Friedensplanes in der Ukraine – Anm. d. Red.), Denis Puschilin, bekannt, dass die ukrainischen Militärs weiterhin Ortschaften in der neutralen Zone besetzen, was den Minsker Vereinbarungen widerspreche.

Ausländisches Militär im Donbass

© REUTERS/ Gleb Garanich Vollzählig: Eine der größten Brigaden der ukrainischen Armee verlässt Donbass

In der Volksrepublik Donezk wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass an der Seite der ukrainischen Streitkräfte ausländische Söldner kämpfen und Instrukteure aus den Nato-Ländern die Aktivitäten der Einheiten der ukrainischen Streitkräfte koordinieren würden.

Nach Angaben des Einsatzkommandos der Volksrepublik Donezk seien im Donbass über 60 polnische und litauische Scharfschützen und Zielkanoniere stationiert.

Die Behörde berichtete zudem über 129 Instrukteure aus den USA, Kanada, der Türkei, Algerien, Litauen, Lettland und Großbritannien, die die ukrainischen Militärs ausbilden.