Nato-Hauptquartier bald in Deutschland?

Im Zuge der Aufrüstung der Nato will die Bundeswehr ein Hauptquartier der Allianz für schnelle Truppen- und Materialtransporte aufbauen. Damit will sich die Nato vor einer vermeintlichen Aggression Russlands schützen.

Die Bündnisstaaten haben sich nach dpa-Informationen grundsätzlich darauf verständigt, ein entsprechendes Angebot von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) anzunehmen. Standort könnte die Region Köln-Bonn werden.

Die offizielle Entscheidung solle bei einem Nato-Verteidigungsministertreffen in der kommenden Woche verkündet werden.

Ein zweites neues Hauptquartier werde in den USA aufgebaut. Es soll die Luft- und Seewege zwischen Nordamerika und Europa über den Atlantik sichern.

Das Besondere an dem neuen Hauptquartier in Deutschland soll sein, dass es nicht in die bestehende Nato-Kommandostruktur integriert wird. Dies könnte es ermöglichen, das Personal und die Fähigkeiten auch für nationale Übungen und Einsätze außerhalb des Bündnisses zu nutzen.