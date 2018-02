Moskau: USA soll weltweite „Jagd“ auf russische Bürger stoppen

Moskau ruft Washington dazu auf, jegliche Festnahmen von russischen Bürgern in dritten Ländern einzustellen. Dies erklärte die offizielle Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, während eines Briefings am Donnerstag.

„Leider wächst weiterhin die Zahl der Festnahmen von unseren Bürgern in dritten Ländern bei unmittelbarer Unterstützung durch US-Bürger. Dabei entfiel auf das Jahr 2017 ein regelrechter Durchbruch in dieser Hinsicht – es sind elf Vorfälle registriert worden“, so Sacharowa.

Sacharowa erinnerte daran, dass das russische Außenministerium regelmäßig Empfehlungen für die ins Ausland reisenden russischen Staatsbürger veröffentliche. Sie empfahl, diese ernst zu nehmen.

„Die Gefahr ist absolut real. Die Russen, die bereits von US-Geheimdiensten vermerkt wurden, werden einfach unter verschiedenen Vorwänden ins Ausland gelockt, dort festgenommen und danach in die USA gebracht. Alle diese Fälle sind uns bekannt“, sagte die Außenamtssprecherin.

Ihr zufolge werden Russen „entsprechenden Beeinflussungen und Bedrohungen ausgesetzt“.

„Wir fordern zudem von den USA, die unakzeptable Praxis der Jagd auf russische Bürger weltweit einzustellen, obwohl die USA leider keine Bereitschaft dazu signalisieren“, so Sacharowa.