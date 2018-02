Wehrdienstverweigerer bei syrischer Armee erhalten Flüchtlingsstatus in Deutschland

Syrischen Wehrdienstverweigerern ist laut einer Meldung der Deutschen Presseagentur (Dpa) der Flüchtlingsstatus zuzuerkennen. Zu dieser Entscheidung ist der fünfte Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Bautzen in mehreren am Donnerstag veröffentlichten Urteilen gekommen.