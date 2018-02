Syrische Armee befreit Hama und Aleppo vollständig von IS-Terroristen

Dies teilte die Agentur SANA unter Berufung auf die Armeeverwaltung mit.

„Das ist ein strategischer Erfolg, weil dies die vollständige Befreiung der Provinzen Aleppo und Hama von der IS-Gruppierung und die Vernichtung der meisten Dschebhat an-Nusra-Kämpfer im Süden der Provinz Aleppo bedeutet“, hieß es seitens der Armee.

© AFP 2018/ Alice Martins US-Vorgehen in Syrien: Bombenangriffe für lukrative Geschäfte

In Syrien dauert der Krieg seit 2011 an. Gegen die Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad kämpfen von den USA unterstützte Rebellen, aber auch die islamistischen Terrormilizen Daesh, die Al-Nusra-Front und andere. Die russische Luftwaffe fliegt seit September 2015 auf Bitte der Regierung in Damaskus Luftangriffe gegen die Terroristen in Syrien.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am 11. Dezember bei seinem Überraschungsbesuch auf dem Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in Syrien angeordnet, den größten Teil des russischen Kontingents aus Syrien nach dem Sieg über die IS-Terroristen abzuziehen. Später erklärte auch US-Präsident Donald Trump, dass fast 100 Prozent der von den IS-Terroristen eroberten Territorien in Syrien und im Irak befreit seien, jedoch die US-Präsenz in diesen beiden Ländern aufrechterhalten bleibe.