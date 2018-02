Sicherheitskräfte töten zwei IS-Terroristen im Nordkaukasus

Russische Sicherheitskräfte haben bei einem Anti-Terror-Einsatz in der Kaukasus-Republik Inguschetien zwei IS-Terroristen getötet, die einen Anschlag geplant haben sollen. Wie das nationale Komitee für Terrorbekämpfung am Samstag mitteilte, wurden am Ereignisort zwei einsatzbereite Sprengstoffgürtel für Selbstmordanschläge gefunden.