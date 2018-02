Syrien: Israels Luftwaffe beklagt Beschuss durch Raketen aus russischer Produktion

Die syrischen Truppen haben am Samstag nach israelischen Angaben Luftabwehrsysteme der Typen S-200 und Buk eingesetzt, um den israelischen Luftangriff abzuwehren. Eine Bestätigung von syrischer Seite liegt vorerst nicht vor.

Die israelische Luftwaffe hatte am Samstag Angriffe im Raum Damaskus und Palmyra geflogen. Nach Angaben des israelischen Militärs gerieten die F-16-Kampfjets unter schweren Beschuss aus Luftabwehrsystemen S-200 (NATO-Code: SA-5 Gammon) und Buk (SA-17 Grizzly). Die beiden Systeme stammen aus sowjetischer bzw. russischer Produktion. Auf die Jets seien 15 bis 20 Raketen abgefeuert worden.

Der israelische Armeesprecher Jonathan Konrikus betonte ausdrücklich, dass ausschließlich Systeme S-200 und Buk der syrischen Regierungsarmee im Einsatz gewesen seien.

„Es waren nur syrische Flugabwehrbatterien. Niemand mehr“, teilte der Sprecher der israelischen Armee, Oberstleutnant Jonathan Konrikus, am Samstag mit.

Die Frage von Journalisten, ob möglicherweise auch das russische Militär an der Abwehr der Angriffe beteiligt gewesen sei, verneinte Konrikus.

Zwischen der israelischen und der russischen Armee besteht seit Herbst 2015 ein Verbindungskanal, um Zwischenfälle beim Durchführen von Operationen in Syrien zu verhindern. Der Oberstleutnant verweigerte jedoch einen Kommentar, ob die Militärs diesen „heißen Draht“ genutzt hatten.

Die syrische Luftabwehr hat laut der staatlichen Nachrichtenagentur SANA mehrere israelische Kampfjets angeschossen, die Objekte der syrischen Armee im Zentrum des Landes angegriffen hatten. Das israelische Militär informierte seinerseits, dass eine der an den Angriffen in Syrien beteiligten F-16 im Norden Israels abgestürzt sei.

Die israelische Armee hatte in der Nacht zum Samstag nach eigenen Angaben eine iranische Drohne abgefangen, nachdem diese von Syrien kommend in den israelischen Luftraum eingedrungen sei. Im Gegenzug seien zwölf Ziele in Syrien attackiert worden, darunter drei Flugabwehrbatterien und vier Objekte der iranischen militärischen Präsenz im Lande, hieß es.

