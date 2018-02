Diktator Poroschenko? Russischer Abgeordneter zu Anti-Pressefreiheit-Dekret

„Der Präsident der Ukraine hat der ukrainischen Gesellschaft auf der gesetzlichen Ebene Augen und Ohren zugeklebt. Das neue Gesetz ist ein Triumph der staatlichen Propaganda. Nur Diktatoren schränken die Informationsfreiheit im eigenen Lande ein", sagte Balbek.

Der ukrainische Staatschef sei nicht in der Lage, sich mit alternativen Nachrichten zu messen. Deshalb verwende er „schmutzige Tricks", indem er die Meinungsfreiheit einschränke und ausländische Medien verbiete.

© AFP 2018/ HERBERT NEUBAUER „Ball während der Pest“: Netzwelt spottet über Poroschenkos Teilnahme am Wiener Ball

„Ist die Diktatur einer durchaus antirussischen Meinung wirklich die Demokratie, für die sich die Aktivisten von Maidan eingesetzt haben?" fragte er.

Das Dekret werde die Medien betreffen, die sich Urteile leisten würden, die „nicht in Protokolle passen", sagte der Ökonom und Politologe Alexander Dudtschak gegenüber dem TV-Sender RT und verwies in diesem Zusammenhang auf Razzien im Büro der Kiewer Medienholding „Westi Ukraine", bei der Ordnungskräfte Tränengas gegen Mitarbeiter der Holding eingesetzt hatten.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Ukraine wiederholt Deutschlands Weg in den 1930er Jahren

„Früher waren es Probleme mit der Miete, irgendwelche Vorwürfe wegen Steuerhinterziehung oder sonst noch was wurde ausgeklügelt. Jetzt müssen keine wirtschaftlichen Argumente als Aushängeschild benutzt werden, jetzt kann einfach offen gesagt werden, dass eine subversive Tätigkeit gegen den ukrainischen Staat geführt wird. In diesem Aspekt kann mit einer Verschärfung gerechnet werden. Und solche Vorfälle, die wir bei „Westi" beobachten, können sich bei anderen (Medien) wiederholen", so der Politologe.

Bei der Umsetzung des Dekrets könnten auch sozialen Netzwerke untersucht werden, um den Grad der Loyalität der ukrainischen Nutzer gegenüber Russland festzustellen, nahm der Experte an.

Am Freitag hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko ein Dekret über „zusätzliche Maßnahmen gegen die Informationsaggression vonseiten der Russischen Föderation" unterschrieben.