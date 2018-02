Syrische Armee meldet Vernichtung von Terrorgruppe nach Angriff in Latakia

„Eine Terrorgruppe in Tel-Hdada östlich von Kinsabba im Norden des Gouvernements Latakia ist vernichtet worden. Sie haben versucht, eine der militärischen Stellungen in der Region anzugreifen“, hieß es aus dem Ministerium.

Zur zahlenmäßigen Stärke der zerschlagenen Gruppe machte das Verteidigungsministerium keine Angaben.

In Syrien dauert der Krieg seit 2011 an. Gegen die Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad kämpfen von den USA unterstützte Rebellen, aber auch die islamistischen Terrormilizen Daesh, al-Nusra-Front und andere. Die russische Luftwaffe fliegt seit September 2015 auf Bitte der Regierung in Damaskus Luftangriffe gegen die Terroristen in Syrien.

© Sputnik/ Dmitriy Vinogradov Nach israelischen Angriffen: Russland warnt vor Gefährdung seiner Soldaten Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am 11. Dezember bei seinem Überraschungsbesuch auf dem Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in Syrien angeordnet, den größten Teil des russischen Kontingents aus Syrien nach dem Sieg über die IS-Terroristen abzuziehen. Später erklärte auch US-Präsident Donald Trump, dass fast 100 Prozent der von den IS-Terroristen eroberten Territorien in Syrien und im Irak befreit seien, doch die US-Präsenz in diesen beiden Ländern werde aufrechterhalten bleiben.

