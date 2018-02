Nach israelischem Angriff: Putin telefoniert mit Netanjahu

Nach dem massiven israelischen Luftangriff auf Syrien hat Russlands Präsident Wladimir Putin in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor Schritten gewarnt, die die Situation im Nahen Osten weiter eskalieren lassen.

Bei dem Telefonat am Samstagabend seien die „Raketenangriffe der israelischen Luftwaffe auf Ziele in Syrien“ erörtert worden, teilte der Kreml mit. „Die russische Seite plädierte dafür, dass man von jeglichen Schritten absieht, die zu einer neuen Spirale der für alle gefährlichen Konfrontation im Nahen Osten führen könnten.“

Die israelische Armee hatte am frühen Samstagmorgen nach eigenen Angaben Luftabwehrtruppen und weitere Ziele in Syrien angegriffen. Der Grund für die Attacke sei eine iranische Drohne gewesen, die von Syrien kommend in den israelischen Luftraum eingedrungen sein soll. Der Iran bestreitet, eine Drohe nach Israel geschickt zu haben.

Die syrische Luftabwehr feuerte mehrere Raketen auf die israelischen Kampfjets ab und hat nach eigenen Angaben mehrere von ihnen beschädigt. Nach israelischen Angaben stürzte eine der an den Angriffen in Syrien beteiligten F-16 in Nordisrael ab. Die beiden Piloten hätten überlebt. Zur Ursache des Absturzes machte die israelische Seite vorerst keine Angaben.

