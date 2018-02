Konflikt an syrisch-israelischer Grenze: Reaktion aus Washington

Das Weiße Haus unterstützt Israel bei dem jüngsten Zwischenfall an der syrisch-israelischen Grenze. Dies geht aus einer an RIA Novosti übermittelten Erklärung der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, hervor.

„Israel ist ein fester Verbündeter der Vereinigten Staaten, und wir unterstützen sein Recht, sich vor den vom Iran unterstützten syrischen Kräften und Miliztruppen im Süden Syriens zu schützen. Wir rufen den Iran und seine Verbündeten auf, Provokationen einzustellen und in Richtung Frieden in der Region zu arbeiten“, so Sanders.

Die israelische Armee hatte am frühen Samstagmorgen nach eigenen Angaben Luftabwehrtruppen und weitere Ziele in Syrien angegriffen. Der Grund für die Attacke sei eine iranische Drohne gewesen, die von Syrien kommend in den israelischen Luftraum eingedrungen sein soll. Der Iran bestreitet, eine Drohne nach Israel geschickt zu haben.

Die syrische Luftabwehr hatte am Samstag mehrere Raketen auf die israelischen Kampfjets abgefeuert und nach eigenen Angaben mehrere von ihnen beschädigt. Nach israelischen Angaben war eine der an den Angriffen in Syrien beteiligten F-16 in Nordisrael abgestürzt. Die beiden Piloten hätten überlebt. Zur Ursache des Absturzes hatte die israelische Seite vorerst keine Angaben gemacht.

