In welchem Fall verkauft Russland S-400-Komplexe an USA? Rostec-Chef klärt auf

Russland kann laut dem Chef des russischen Technologiekonzerns Rostec, Sergei Tschemesow, Raketenabwehrsysteme S-400 „Triumf“ an die USA verkaufen. In einem Interview für die US-Zeitung „The Washington Post“ hat er offenbart, unter welchen Bedingungen dies erfolgen kann.

„Das S-400 ist kein offensives System; es ist ein Verteidigungssystem. Wir können es an die Amerikaner verkaufen, falls sie es wollen. Es gibt also aus strategischer Sicht wirklich kein Problem. Und für Russland sehe ich aus sicherheitspolitischer Sicht keine Probleme“, sagte Tschemesow gegenüber „The Washington Post“. Mit diesen Worten antwortete er auf die Frage, warum Russland S-400-Komplexe an die Türkei, die Nato-Mitglied ist, verkauft hatte.

© Sputnik/ Максим Блинов BI: Warum Russlands Luftverteidigungssystem dem der USA den Rang abläuft

Der Rostec-Chef fügte hinzu, die Nachfrage nach Raketenabwehrsystemen sei groß, da viele Länder ihren Luftraum absichern wollten.

„Viele Länder wollen solche Systeme kaufen, und wir haben viele Bestellungen. Ich sage nicht, dass wir nicht mit den Amerikanern konkurrieren – das tun wir natürlich. Aber nach meinen Informationen ist unser System besser“, so Tschemesow.

Das Langstrecken-Flugabwehrraketensystem S-400 „Triumf“ (Nato-Code SA-21 Growler) ist für die Bekämpfung von Stör-, AWACS-, und Aufklärungs-Flugzeugen, von Flugzeugen strategischer Fernfliegerkräfte, von operativ-taktischen ballistischen Raketen, von ballistischen Raketen mittlerer Reichweite, von Hyperschall-Zielen und anderen modernen offensiven Flugmitteln bestimmt. Der Triumf-Komplex hat eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern für Flugziele und bis zu 60 Kilometern für ballistische Ziele im Höhenbereich zwischen einigen Metern und einigen Dutzenden Kilometern.

