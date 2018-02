Die USA sind Chinas Plan zur Vernichtung Amerikas auf die Schliche gekommen

Die Strategie basiere auf dem Prinzip "den Krieg zu gewinnen, ohne sich an der Schlacht zu beteiligen". Im Falle eines Konflikts mit den USA würde China alles tun, damit Washington keine Präzisionswaffen zu Land, auf dem Wasser und in der Luft einsetze, so die Studie.

© AP Photo/ Greg Baker Raketenabwehr: China nähert sich Möglichkeiten von Russland und USA an

Darüber hinaus werde die Armee Chinas versuchen, die US-Systeme der Datenverarbeitung und Befehlsübermittlung außer Betrieb zu setzen. Infolgedessen würden die Handlungen von den amerikanischen Luftstreitkräften, der Landarmee sowie der Marine chaotisch sowie erfolglos sein.

Sollte die chinesische Armee auch Methoden der Informationswirkung verwenden, könne sie einfach den Feind vom Schlachtfeld "verdrängen".

Wie das Magazin ferner berichtet, haben die Amerikaner 1991 während der Operation „Desert Storm“ (dt: Wüstensturm) im Krieg gegen den Irak selbst eine ähnliche Taktik verfolgt. Jetzt habe auch China solche Kriegsmethoden erlernt.

Darüber hinaus sollte Chinas gegenwärtige Außenpolitik, wie in den USA erwähnt, keineswegs als friedliebend gelten.

Mitte Januar hatte das Pentagon die wichtigsten nicht-geheimen Punkte der neuen „Nationalen Verteidigungsstrategie“ – des ersten solchen Dokuments seit neun Jahren – veröffentlicht. Zusammen mit Russland, Nordkorea und dem Iran wird darin auch China als Hauptbedrohung für die Sicherheit der USA bezeichnet.