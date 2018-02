Iran warnt Israel: „Die Zeit ungestrafter Angriffe ist vorbei“

Nach der bewaffneten Eskalation an der syrisch-iranischen Grenze hat der Iran die Zeit ungestrafter Angriffe als abgelaufen erklärt.

„Das syrische Volk hat diesmal bewiesen, dass es auf jegliche aggressive Handlungen antworten wird, denn die Zeit der unbestraften kurzen Schläge ist zu Ende“, sagte der Sekretär des iranischen Sicherheitsrates (SNSC), Ali Schamchani, am Sonntag laut der Nachrichtenagentur Tasnim.

Die israelische Armee hatte am Samstag Eigenangaben zufolge Luftabwehrtruppen und weitere Ziele in Syrien angegriffen. Der Grund für die Attacke sei eine iranische Drohne gewesen, die von Syrien kommend in den israelischen Luftraum eingedrungen sein soll. Der Iran bestreitet, eine Drohne nach Israel geschickt zu haben.

Die syrische Luftabwehr hatte mehrere Raketen auf die israelischen Kampfjets abgefeuert und nach eigenen Angaben mehrere von ihnen beschädigt. Laut israelischen Militärs war eine der an den Angriffen in Syrien beteiligten F-16 in Nordisrael abgestürzt. Die beiden Piloten hätten überlebt. Zur Ursache des Absturzes hat die israelische Seite vorerst keine Informationen preisgegeben.

