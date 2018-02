„So war und so bleibt unsere Politik“: Netanjahu zu Angriff auf Syrien

„Gestern haben wir den iranischen und syrischen Kräften mächtige Schläge versetzt. Wir haben allen deutlich gemacht, dass sich unsere Politik nicht im Geringsten verändert hat. Als Antwort auf jeden Versuch, uns zu schlagen, werden wir weiterhin attackieren. So war und so bleibt unsere Politik“, so Netanjahu.

Der Politiker schätzte die Handlungen der Piloten, Soldaten und Befehlshaber der Streitkräfte Israels hoch ein:

"Sie schützen Israel und wir sind stolz auf sie", sagte der israelische Ministerpräsident.

Die israelische Armee hatte am Samstag Eigenangaben zufolge Luftabwehrtruppen und weitere Ziele in Syrien angegriffen. Der Grund für die Attacke sei eine iranische Drohne gewesen, die von Syrien kommend in den israelischen Luftraum eingedrungen sein soll. Der Iran bestreitet, eine Drohne nach Israel geschickt zu haben.

Die syrische Luftabwehr hatte mehrere Raketen auf die israelischen Kampfjets abgefeuert und nach eigenen Angaben mehrere von ihnen beschädigt. Laut israelischen Militärs war eine der an den Angriffen in Syrien beteiligten F-16 in Nordisrael abgestürzt. Die beiden Piloten hätten überlebt. Zur Ursache des Absturzes hat die israelische Seite vorerst keine Informationen preisgegeben.