Lawrow: USA kreisen Russland mit Raketenabwehr ein und nehmen China ins Visier

„Unter dem Vorwand des nordkoreanischen Atomproblems stationieren die USA Komponenten ihres Raketenabwehrsystems in Südkorea und nun auch in Japan“, stellte Lawrow am Sonntag fest. „Zusammen mit dem europäischen Teil des globalen US-Raketenabwehrsystems, was auf Karten deutlich zu sehen ist, kreist das gesamte System, erstaunlicherweise, zufällig oder nicht, Russland rundum ein und nimmt jetzt gleichzeitig China ins Visier.“

© AFP 2018/ WOJTEK RADWANSKI US-Raketenabwehrsysteme in Rumänien und Polen nicht für Marschflugkörper geeignet – Pentagon

„Es liegt in unserem Interesse, keinen Anlass für die Verfestigung dieser Tendenzen zu geben, aber dafür ist es dennoch notwendig, sich an den Verhandlungstisch zu setzen ", sagte der russische Minister weiter.

Im Dezember hatte das russische Außenministerium wiederholt erklärt, dass Washington mit der Stationierung seiner Raketenabwehrsysteme Aegis Ashore in Osteuropa gegen seine Verpflichtungen aus dem Vertrag über Raketen mittlerer und geringer Reichweite (INF-Vertrag) verstoße.

Im Oktober hatte Lawrow gewarnt, dass der entstehende globale Raketenschild der USA die strategische Stabilität in der Welt zerstöre.